Coupe du Monde 2026 : la Belgique fait passer un sacré message à la concurrence

1312 jours plus tard, la Belgique a remporté un match de Coupe du Monde. En écrasant la Nouvelle-Zélande (5-1) cette nuit, les Diables Rouges ont décroché leur premier succès dans la compétition depuis 2022 face au Canada (1-0). Si l’opposition demeure relative, cette victoire va faire du bien aux têtes, alors que les Belges restaient sur deux matchs nuls décevants face à l’Egypte (1-1) et l’Iran (0-0).

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En Belgique, on se réjouit de voir les cadres assumer leur statut, à l’image de Kevin De Bruyne et de Romelu Lukaku, buteurs après avoir essuyé de nombreuses critiques.. Le second est d’ailleurs devenu. lemeilleur buteur del’histoire de son pays en Coupe du Monde avec 6 réalisations, devançant son ancien sélectionneur Marc Wilmots (5). «Enfin, la Belgique», titre la Gazzetta dello Sport ce matin, ajoutant : «la génération dorée n’a pas dit son dernier mot». «Bien au-dessus collectivement et techniquement, les Diables Rouges se sont largement imposés face à la Nouvelle-Zélande (5-1) après une armée de tirs en première période (16 dont 4 cadrés),», écrit L’Equipe.

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Un 16e et un 1/8e, a priori, abordable

Cette victoire belge porte aussi le sceau de Leandro Trossard, auteur d’un match exceptionnel ponctué par un doublé (28e, 50e). Rudi Garcia avait fait le choix de lui maintenir sa confiance, et le coaching du sélectionneur français s’est révélé payant. Jérémy Doku a aussi retrouvé les terrains après avoir été diminué par des problèmes respiratoires, tandis que le choix de faire confiance à Hans Vanaken au milieu a été gagnant.

Pour les Belges, les feux sont au vert avant leur entrée en phase finale. Pour le moment, les hommes de Rudi Garcia auraient de grandes chances de défier la Corée du Sud en 16es de finale. En cas de succès, ils défieraient le vainqueur de la rencontre entre les Etats-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Sur le papier en tout cas, ces possibles adversaires semblent à leur portée. Il faudra confirmer, car le football ne se joue pas sur Excel.