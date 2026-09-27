Nicolas de Tavernost règle ses comptes après son départ de LFP Media

Dans son livre « La télé comme jamais », sorti cette semaine, Nicolas de Tavernost revient sur son passage à la tête de LFP Media et sur les raisons de son départ. L’ancien dirigeant de M6 explique notamment que les divisions entre les clubs et ce qu’il décrit comme des conflits d’intérêts ont fini par prendre le dessus, notamment après l’attribution à beIN Sports des droits des 104 matches de la Coupe du Monde 2026, alors que Ligue 1+ avait initialement conclu un accord avec la FIFA.

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« Les divisions des clubs, les conflits d’intérêts ont fini par prendre le dessus. J’avais négocié pour Ligue 1+ l’exclusivité payante des 104 matches du Mondial. Le contrat était signé. Au dernier moment, ces droits nous ont échappé au profit de beIN Sports, dans des conditions qui ne semblaient pas régulières. J’ai estimé que nous devions contester. Je n’ai pas été suivi. J’ai donc quitté LFP Media », écrit-il. De Tavernost avait effectivement souhaité que LFP Media conteste cette attribution devant la FIFA, mais n’avait pas obtenu le soutien nécessaire pour engager cette démarche.