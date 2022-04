Real Madrid : Carlo Ancelotti veut offrir une belle sortie à Gareth Bale

Gareth Bale (32 ans) vit ses dernières heures au Real Madrid, où son contrat expire en juin 2022. Et après des derniers mois contrariés par des pépins et des polémiques, le Gallois compte bien partir par la grande porte. Et Carlo Ancelotti entend bien l'y aider.

La suite après cette publicité

«Il est bien et veut le démontrer. Il est prêt à jouer et veut bien finir dans ce club. Partir comme ça du Bernabéu, ça serait juste et mérité pour lui. Il est entré dans l'histoire de ce club avec ses matches et ses buts», a lâché le technicien italien. Le gaucher supersonique appréciera sans doute ces propos. À lui de jouer désormais.