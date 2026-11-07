Lens : les révélations sur le malaise Ivanovic dans le vestiaire

Il était attendu comme le renfort offensif majeur du mercato lensois cet été. Arrivé sous la forme d’un prêt en provenance de Benfica, Franjo Ivanovic peine à endosser le costume qui lui était promis. Après 12 matchs, l’attaquant de 23 ans ne totalise que deux petits buts, face à Auxerre lors de la première journée (5-2), puis face au Mans mi-septembre (2-2). Depuis, son compteur reste bloqué, et on ne peut pas vraiment dire que son impact dans le jeu ait compensé ce manque de statistiques.

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Mercredi face à Côme (1-9), l’international croate aux 12 sélections a sombré, un peu comme toute l’équipe. Il a finalement été remplacé à la pause par Yannick Cahuzac, après avoir reçu un coup à la tête en première période. Le dernier acte d’une séquence tumultueuse pour le joueur. «Forfait contre l’OM après un coup reçu à la tête lors de la débâcle contre Côme (1-9), Franjo Ivanovic a d’autres raisons de se sentir mal. La photo de lui à la une de L’Équipe jeudi, en train de se faire réprimander comme un petit garçon par Robin Risser, a en effet livré un témoignage édifiant, symbole de tensions internes et d’une greffe ratée», écrit L’Équipe.

L’unité du vestiaire de l’an passé difficile à retrouver

D’après le quotidien, Ivanovic serait en proie à un sérieux mal-être du côté de Lens. Il se sentirait seul, isolé, et peu intégré dans le vestiaire. Ce dernier s’en serait même ouvert à un membre de l’ancien staff de Dino Toppmöller, confiant grosso modo ressentir le même isolement qu’Ivanovic jusqu’à son départ. Le caractère familial du vestiaire lensois, où chacun pourrait se confier librement, serait-il aussi réel qu’annoncé ? C’est la question que soulève le journal L’Équipe.

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Pourtant, toute la communication lensoise met en avant l’importance de la franchise et du dialogue ces derniers jours. Il suffisait d’écouter Yannick Cahuzac après l’humiliation subie face à Côme, ou même Ruben Aguilar, pour s’en rendre compte. Mais les départs successifs de Pierre Sage et de Dino Toppmöller, couplés à ceux de plusieurs cadres cet été à l’image de Malang Sarr, Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré ou Wesley Saïd, auraient impacté l’unité du groupe, «difficile à retrouver», et fragilisé le vestiaire, «chancelant», toujours selon le média. Souvent salué pour sa capacité à intégrer ses nouvelles recrues, le RC Lens va devoir retrouver la bonne formule.