Monaco : Wissam Ben Yedder est inarrêtable !

Monaco est reçu sept sur sept. Depuis le 20 mars, l'ASM a gagné tous ses matches de Ligue 1. En effet, les pensionnaires du stade Louis II se sont offert le scalp de Paris (3-0), Metz (2-1), Troyes (2-1), Rennes (3-2), Nice (1-0), Saint-Étienne (4-1) et Angers hier (2-0). Une belle série de sept victoires consécutives qui arrive au meilleur moment pour les Monégasques, quatrièmes (62 points) et en course pour une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

Saison record pour le capitaine WBY

Ces derniers peuvent d'ailleurs compter sur un Wissam Ben Yedder en feu. En 49 matches toutes compétitions confondues cette saison, dont 34 titularisations, l'international tricolore a trouvé le chemin des filets à 28 reprises. Dans le détail, il a inscrit 2 buts en Ligue des Champions, 5 en Coupe de France et enfin 21 en Ligue 1, dont 7 pénaltys. Ce qui lui permet d'être le co-deuxième meilleur buteur du championnat à égalité avec le Rennais Martin Terrier.

Seul Kylian Mbappé (24 buts, PSG) fait mieux. Quoi qu'il en soit, WBY affiche un joli bilan. Et cerise sur le gâteau, le footballeur sous contrat jusqu'en 2024 s'est offert ce week-end un record de buts sur une saison en L1 grâce à sa réalisation face à Angers, où il a été à la conclusion d'un contre éclair. À 31 ans, le Français, qui vise le Mondial au Qatar avec les Bleus, est l'un des hommes en forme sur le Rocher. Il a marqué 6 buts lors des 7 derniers matches de son équipe et a été buteur à 14 reprises depuis le début de l'année civile 2022.

L'ASM s'incline devant le Français

De quoi faire le bonheur de son partenaire Kevin Volland. «Il a vraiment très bien joué aujourd’hui, comme à chaque fois ces derniers temps. Il est tout le temps dangereux dans la surface adverse. C’est un plaisir de jouer à ses côtés, car il nous met de supers ballons à Golo’ et moi notamment. Il est aussi très intelligent dans le jeu, ce qui nous permet de changer de position parfois pendant le match. Il est bon dans le dos de la défense, dans les petits espaces et a une magnifique technique devant le but. C’est vraiment un honneur de jouer avec lui».

Même constat de la part de son entraîneur Philippe Clement. «Il affiche toujours beaucoup de détermination et l’envie de marquer à chaque rencontre. C’est quelque chose de très important de ne jamais être satisfait quand tu atteins un objectif. Il faut toujours essayer de faire plus, c’est la qualité des grands joueurs, et Wissam fait partie de ceux-là». Des mots que le joueur, élu MVP du match, doit apprécier. À lui de rester sur sa belle dynamique pour aider l'ASM à poursuivre sa belle série. Prochaine étape : Lille. Ensuite, Ben Yedder tentera de sévir à domicile face à Brest avant de terminer à Lens.