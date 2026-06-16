CdM 2026 : la pelouse du stade inquiète la France et le Sénégal

À quelques heures de son entrée en lice face au Sénégal, l’Equipe de France devra composer avec une pelouse du MetLife Stadium loin d’être irréprochable. Jugée préoccupante par le staff tricolore, la surface présente une herbe coupée très ras, particulièrement sèche, avec plusieurs zones clairsemées où la densité du gazon est faible. Un état qui pourrait surprendre les Bleus lors de leur découverte du terrain avant le coup d’envoi, rapporte le journal L’Equipe.

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Ces réserves ne sont pas nouvelles : les acteurs du match Brésil-Maroc avaient déjà pointé du doigt la qualité de cette pelouse, pourtant appelée à accueillir la finale de la Coupe du Monde le 19 juillet. Les conditions météorologiques seront en revanche plus favorables, avec une température comprise entre 24 et 25 °C ce mardi après-midi à East Rutherford.