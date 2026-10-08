En panne à Tottenham, co-meilleur buteur de l’histoire des Espoirs : l’immense paradoxe Mathys Tel

Mathys Tel devait enfin connaître sa saison déclic. Après des passages compliqués au Bayern Munich puis à ses débuts à Tottenham, l’attaquant français était particulièrement attendu cette année, avec un contexte qui semblait pourtant réuni pour lui permettre de franchir un cap. Roberto De Zerbi, qui l’avait déjà placé au cœur de son projet lors de la fin de saison dernière, comptait encore énormément sur lui après son maintien sur le banc des Spurs. Le technicien italien l’a ainsi titularisé à sept reprises depuis le début de l’exercice, preuve de la confiance qu’il lui accorde. Mais collectivement comme individuellement, rien ne se passe comme prévu : Tottenham est dernier de Premier League, toujours sans victoire, et Tel n’a inscrit qu’un seul but en huit rencontres.

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Mais cette relation n’empêche pas certaines tensions. Après un nul 0-0 contre Everton en septembre, De Zerbi avait notamment expliqué avoir discuté avec Tel au coup de sifflet final pour lui expliquer son positionnement durant la rencontre. La scène avait beaucoup fait parler en Angleterre, alors que Tottenham traversait déjà une période très compliquée offensivement. Le problème dépasse d’ailleurs largement le seul cas du Français : les Spurs peinent à créer, à marquer et à trouver de la continuité, tandis que De Zerbi cherche encore la bonne formule. Tel se retrouve donc dans une équipe en grande difficulté, avec une confiance individuelle forcément affectée, alors même qu’il était censé profiter de cette saison pour changer de dimension.

Tel told De Zerbi he is at Spurs to play football when he was trying to give him instructions to follow https://t.co/GXUGPEgemx — CFC OBEY®️ (@_kobbyphocus) September 13, 2026

Mathys Tel entre dans l’histoire des Bleuets

Et pourtant, il suffit de regarder ce que Mathys Tel réalise avec l’équipe de France Espoirs pour mesurer l’écart. Sous les ordres de Gérald Baticle, dont il est devenu l’un des cadres et le capitaine, le joueur de Tottenham affiche un tout autre visage. Déjà buteur à cinq reprises dans cette campagne de qualifications, il a terminé le rassemblement par une démonstration contre la Suisse, mardi à Orléans. Déjà qualifiés pour l’Euro 2027, les Bleuets ont écrasé les Helvètes (7-1) et Tel a inscrit un triplé, avec trois buts aux profils différents : une reprise dès la 10e minute, un subtil piqué à la 40e et une frappe croisée à la 59e.

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Cette soirée a surtout permis à Tel d’entrer encore un peu plus dans l’histoire des Espoirs. Avec désormais 17 buts, il est devenu le co-meilleur buteur de l’histoire moderne de la catégorie, à égalité avec Odsonne Édouard. Une performance symbolique pour un joueur qui semble totalement épanoui avec cette sélection, à l’inverse de ce qu’il vit actuellement à Tottenham. Après son triplé, il ne cachait d’ailleurs pas que ce record occupait une petite place dans son esprit : « mon frère me soûlait depuis des mois avec ça. À force, c’était dans un coin de ma tête. Avec la qualif, c’était une autre motivation qui me permettait de donner le meilleur de moi-même. Voilà, maintenant, je suis très heureux. » Les Bleuets ont, eux, bouclé leur campagne invaincus avec huit victoires et deux nuls.

Tel doit faire la même chose en Premier League

Le contraste est donc particulièrement saisissant pour Tel, qui possède déjà une expérience importante malgré ses 20 ans. Son passage au Bayern avait notamment montré ce dont il était capable lorsqu’il disposait de confiance et de la continuité : lors de la saison 2023-2024, il avait inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives, malgré seulement dix titularisations. Depuis, son évolution a été beaucoup plus heurtée. À Tottenham, il cherche encore le déclic qui pourrait enfin lancer durablement son aventure anglaise. Ainsi, la suite de sa saison dira donc surtout si Mathys Tel peut enfin parvenir à reproduire en club ce qu’il montre presque naturellement avec les Bleuets.

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Et c’est probablement là tout l’enjeu pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien continue de lui faire confiance dans un Tottenham qui traverse une nouvelle crise, mais Tel doit désormais transformer cette confiance en performances. Car pendant qu’il empile les buts et les records sous le maillot tricolore, il reste bloqué à un seul but en Premier League cette saison. L’Euro Espoirs 2027 se profile déjà à l’horizon, et Gérald Baticle sait évidemment qu’il pourra compter sur son capitaine : le Français a encore montré mardi qu’il pouvait être un leader offensif de premier plan. Reste désormais à savoir pourquoi ce même joueur n’arrive toujours pas à exprimer toute cette force à Tottenham…