OL : des clubs déjà intéressés par Tessmann

Tanner Tessmann ne fait pas partie des joueurs considérés comme intransférables par la direction de l’Olympique Lyonnais. Au contraire, elle serait ravie de réaliser une belle plus-value avec l’Américain, recruté 6 M€ à Venise en 2024.

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Et comme le rapporte The Athletic, plusieurs clubs anglais et italiens sont intéressés par le profil de l’international âgé de 24 ans. L’OL attendrait des offres comprises entre 20 et 25 M€. Déjà approché par Brentford l’hiver dernier, le milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2029 avec l’OL, avait aussi fait l’objet d’une offre de l’Atlético de Madrid en janvier. Heureux en France, il pourrait bien être sacrifié par un OL qui a besoin de vendre.