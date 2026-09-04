Roberto De Zerbi écarte une star de Tottenham

Richarlison a été écarté de la liste de Tottenham pour la Premier League et son avenir chez les Spurs semble désormais bouché. Selon le Daily Mail, Roberto De Zerbi a fait ce choix alors que l’attaquant brésilien de 29 ans souhaite quitter le club et intéresse Trabzonspor, où évoluent déjà Mohamed Salah et Fabinho. Le mercato turc fermant ce vendredi, les prochaines heures pourraient être décisives, même si Tottenham assure ne pas avoir encore reçu d’offre satisfaisante. Sous contrat pour encore un an, avec une saison supplémentaire en option, Richarlison avait été informé avant la fermeture du marché anglais qu’il ne faisait plus partie des plans de De Zerbi. L’entraîneur italien l’avait déjà écarté du groupe contre Newcastle, reprochant notamment à son joueur d’avoir demandé à partir trop souvent. Son absence de la liste est d’autant plus significative que Tottenham y a conservé plusieurs joueurs actuellement blessés, dont Xavi Simons, Dejan Kulusevski et Wilson Odobert.

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Un retour à Everton avait pourtant été envisagé quelques jours plus tôt dans le cadre des négociations autour d’Iliman Ndiaye, finalement transféré à Manchester City. Tottenham aurait alors valorisé Richarlison à 35 millions de livres, mais l’opération n’a pas abouti. Le Brésilien avait ensuite affiché sa frustration sur les réseaux sociaux avec un message énigmatique : « Je suis le méchant de nombreuses histoires mal racontées », avant de reconnaître son envie de retrouver Everton : « Mon intention était effectivement de revenir là où j’étais très heureux. » Il assurait toutefois rester disponible pour Tottenham après l’échec des discussions. La situation a depuis évolué avec l’intérêt de Trabzonspor. Des informations venues de Turquie évoquent même un accord entre Richarlison et le club sur les conditions personnelles, mais les deux formations doivent encore s’entendre pour permettre à l’ancien joueur d’Everton de rejoindre la Süper Lig.