Netflix dévoile une scène coupée de Domenech

Le documentaire de Netflix « Le bus, les Bleus en grève » n’en finit plus de faire parler. En dévoilant une partie du contenu du journal intime de Raymond Domenech, la plateforme de streaming a provoqué l’ire de l’ancien sélectionneur des Bleus, furieux du traitement de ce nouvel opus sur le fiasco de Knysna.

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Qu’importe, Netflix doit être ravi des scores de visionnages de son documentaire. Preuve en est, le média vient de publier une des scènes coupées au montage sur ses réseaux sociaux. Une scène où Domenech réalise une prédiction sur le succès du documentaire à l’aide de cartes de Tarot.