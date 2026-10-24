Tottenham : Roberto De Zerbi veut mettre fin à la mauvaise série face à Chelsea

Ce samedi, Tottenham se déplace sur la pelouse de Chelsea à Stamford Bridge, à l’occasion du derby londonien. Une rencontre qui s’annonce compliquée pour les Spurs, régulièrement en difficulté face aux Blues ces dernières saisons. Mais pour Roberto De Zerbi, cette mauvaise série ne doit surtout pas devenir un blocage psychologique pour ses joueurs. Interrogé en conférence de presse sur l’éventuelle crainte de son équipe avant ce déplacement, le technicien italien a balayé cette idée. « Non, je ne pense pas. Je n’ai affronté Chelsea qu’une seule fois en tant qu’entraîneur de Tottenham. Cela doit être une motivation supplémentaire pour nous », a-t-il expliqué. Une manière de rappeler que les résultats des précédentes confrontations ne doivent pas influencer l’état d’esprit de son groupe.

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L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a également insisté sur le fait qu’il ne se sentait pas concerné par les difficultés historiques de Tottenham face à son rival londonien. « Je n’étais pas l’entraîneur de Tottenham par le passé. Je pense que ce n’est pas un problème. Nous avons déjà beaucoup de problèmes, mais celui-ci n’en est pas un », a-t-il poursuivi. De Zerbi préfère ainsi se concentrer sur les difficultés actuelles de son équipe plutôt que sur les statistiques des dernières saisons.