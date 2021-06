Euro, Suisse : la frustration de Breel Embolo

Buteur pour la Suisse contre le Pays de Galles, Breel Embolo avait fait le plus dur en ouvrant le score mais la Nati a finalement reculé avant de subir l'égalisation galloise (1-1, score final). Élu homme du match pour les commissaires de l'UEFA, l'attaquant a réagi à cette contre-performance collective au micro de beIN Sports après la rencontre. Il estime que son équipe aurait dû mieux gérer l'avance au score.

La suite après cette publicité

«C’est une frustration, après, c’est le premier match. On sait que l'on peut faire plus. On devait aller chercher ce 2e but. On se fait punir sur un coup de pied arrêté. On a été trop passif après le 1-0 et on s’est fait punir. Je pense qu’on mérite la victoire mais ce n’est pas simple. C’est un tournoi de qualité. Il faut continuer avec cet état d’esprit.» Prochain rendez-vous pour la Suisse, le 16 juin prochain contre l'Italie.