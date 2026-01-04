CAN, Sénégal : une supportrice décédée en tentant d’assister au match face au Soudan

Une bien triste nouvelle est intervenue au lendemain de la qualification du Sénégal pour les quarts de finale de la CAN, après avoir battu le Soudan (3-1). Une supportrice des Lions de la Térenga a perdu la vie dans un accident de la route alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre le stade Ibn-Batouta de Tanger, où se déroulait le huitième de finale.

La suite après cette publicité

« La Fédération Sénégalaise de Football a la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu d’Aïda Faye Samb, survenu à la suite d’un accident de la circulation sur l’axe Rabat Kénitra, le samedi 3 janvier. La défunte se rendait à Tanger pour apporter son soutien à l’équipe nationale du Sénégal, qui disputait un match des huitièmes de finale de la CAN 2025 contre le Soudan. En cette douloureuse circonstance, la Fédération Sénégalaise de Football adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la famille du football sénégalais. La FSF s’incline avec recueillement devant la mémoire de la disparue et prie le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son infinie miséricorde et d’accorder force et courage à ses proches. Paix à son âme », a communiqué la FSF.