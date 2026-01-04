Menu Rechercher
Commenter 3
CAN

CAN, Sénégal : une supportrice décédée en tentant d’assister au match face au Soudan

Par Kevin Massampu
1 min.
Les joueurs sénégalais contre le Brésil @Maxppp
Sénégal 3-1 Soudan

Une bien triste nouvelle est intervenue au lendemain de la qualification du Sénégal pour les quarts de finale de la CAN, après avoir battu le Soudan (3-1). Une supportrice des Lions de la Térenga a perdu la vie dans un accident de la route alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre le stade Ibn-Batouta de Tanger, où se déroulait le huitième de finale.

La suite après cette publicité

« La Fédération Sénégalaise de Football a la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu d’Aïda Faye Samb, survenu à la suite d’un accident de la circulation sur l’axe Rabat Kénitra, le samedi 3 janvier. La défunte se rendait à Tanger pour apporter son soutien à l’équipe nationale du Sénégal, qui disputait un match des huitièmes de finale de la CAN 2025 contre le Soudan. En cette douloureuse circonstance, la Fédération Sénégalaise de Football adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la famille du football sénégalais. La FSF s’incline avec recueillement devant la mémoire de la disparue et prie le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son infinie miséricorde et d’accorder force et courage à ses proches. Paix à son âme », a communiqué la FSF.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Sénégal

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier