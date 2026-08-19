Timothy Weah espère être encore à l’OM à la fin du mercato mais…

Comme d’autres joueurs de l’effectif, Timothy Weah n’est pas encore certain d’être toujours à l’OM d’ici au 1er septembre et la fermeture du mercato. Le nouveau capitaine aimerait en être mais tout ne dépendra pas de lui concède-t-il.

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«Je suis là à 100%, concentré sur Marseille. C’est ma ville, c’est chez moi. Si je peux rester, je suis là. Demain, je ne sais pas parce que c’est la décision du club mais pour l’instant je suis là et je vais tout donner», assure l’international américain en conférence de presse.