Trophée des Champions, PSG : Presnel Kimpembe a mal

Après la défaite face à Lille au Trophée des Champions (1-0), qui se déroulait dimanche soir à Tel-Aviv (Israël), le capitaine du Paris Saint-Germain s'est exprimé au micro du média officiel du club. Un revers qui met fin à une série de 8 Trophées remportés de rang par les Parisiens. L'international français (20 sélections) a vécu ce revers comme un échec, à une semaine du début du championnat, ce sera face à Troyes au Stade de l'Aube (7 juillet à 21h).

«Il y a forcément de la déception, c'est une finale et il y avait un trophée à la clé. Ça fait mal mais c'est le début de saison, il faut retrouver les automatismes. On avait dans cette équipe pas mal de jeunes, il faut réussir à créer des liens. Je félicite Lille mais ce n'est que le début de saison, on va se préparer pour la suite. On a eu le ballon, mais ça ne suffit pas, il faut créer des occasions et des opportunités, le football est comme ça, il faut garder la tête haute pour la suite. La préparation n'est pas finie, il va bien falloir préparer ce match de Troyes, il faut tourner la page et passer à autre chose», a-t-il déclaré après la rencontre.