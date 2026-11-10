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Premier League

Pochettino très chaud à l’idée de rejoindre MU

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Mauricio Pochettino @Maxppp

Pour la presse anglaise, ce n’est désormais qu’une question d’heures, Michael Carrick va se faire limoger ce mardi. Et la recherche d’un successeur a débuté, avec Mauricio Pochettino considéré comme le grand favori. Sélectionneur de l’équipe nationale des Etats-Unis depuis septembre 2024, le coach argentin avait inclus une clause libératoire lors de sa dernière prolongation de contrat, en cas d’approche d’un club européen.

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Qui doit succéder à Michael Carrick sur le banc de MU ?
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Selon les informations de Skysports, il est en tout cas intéressé à l’idée de rejoindre Manchester United. Le club mancunien l’a déjà approché à deux reprises par le passé, sans que cela aboutisse. Passé par Southampton, Tottenham, le PSG ou encore Chelsea, Pochettino garde une très belle cote en Angleterre.

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