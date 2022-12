CdM 2022 : une audience record hors EdF pour Pays-Bas - Argentine

La suite après cette publicité

Les cartons d'audience continuent en France pour cette Coupe du Monde 2022. Après le match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur ayant été regardé par un million et demi de personnes en plus que le Russie-Arabie Saoudite de 2018, le quart de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine, remporté par l'Albiceleste (2-2, 4-2 aux t.a.b.), a également été suivi en masse dans l'Hexagone.

En effet, selon les informations de Mediametrie, cet affrontement entre les coéquipiers de Lionel Messi et les hommes de Louis van Gaal, diffusé en clair sur TF1, a connu une belle audience de 7,57 millions de téléspectateurs (soit 34,3% de parts de marché), aucun match de ce Mondial qatari hors équipe de France ne fait mieux. Un joli coup de la chaîne du groupe Bouygues, qui diffusera également ce samedi après-midi le troisième quart de finale entre le Maroc et le Portugal (16 heures) avant les Bleus, qui affronteront l'Angleterre à 20 heures pour une place dans le dernier.