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Ligue des Champions

Hansi Flick : « on a fait un match fantastique »

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Hansi Flick, le technicien du FC Barcelone @Maxppp
Atlético 1-2 Barcelone

Le Barça aura au moins le mérite d’être mort debout… Malgré sa victoire 2-1 à Madrid, le FC Barcelone a pris la porte et ne verra pas les demi-finales de la Ligue des Champions. Après le match, devant les caméras de Movistar, Hansi Flick n’a pas vraiment voulu accabler ses joueurs, expliquant que ces derniers ont fait un bon match.

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« Nous sommes déçus, on a eu beaucoup d’occasions, surtout en première période, on aurait pu inscrire le 3-0 mais on a encaissé ce but, donc on est déçu. On a fait un match fantastique, on a joué avec un joueur en moins et l’équipe a été fantastique, j’apprécie ce qu’on a vu, on a pas eu de chance, c’est comme ça, on doit l’accepter. Le foot est comme ça, on doit faire les choses mieux, l’équipe a tout donné. C’est ce qu’on veut voir, les joueurs ont fait un travail fantastique mais ça ne s’est pas fait », a indiqué le coach allemand.

Pub. le - MAJ le
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