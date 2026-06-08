Le message amusant de José Mourinho après la réélection de Florentino Pérez

Le retour de José Mourinho au Real Madrid semble désormais n’être plus qu’une question de temps. Quelques heures après la réélection de Florentino Pérez à la présidence du club madrilène jusqu’en 2030, le technicien portugais est apparu dans une vidéo publiée sur le compte de campagne du dirigeant espagnol. Mourinho a répondu avec un grand sourire : « Oui, bien sûr. » Une prise de parole symbolique, qui confirme l’étroite relation entre les deux hommes et renforce l’idée d’un retour imminent sur le banc des Merengues.

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Sí. Florentino Pérez ha ganado las Elecciones a la Presidencia del Real Madrid. pic.twitter.com/5gNPpYTpWk — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 7, 2026

Lors de son discours de victoire, Florentino Pérez n’a d’ailleurs laissé que peu de place au doute. Le président madrilène s’est dit « fier d’avoir les meilleurs joueurs du monde et le meilleur entraîneur, un Madridista comme Mourinho », validant publiquement l’une des principales promesses de sa campagne. 13 ans après son départ du Real Madrid, où il avait remporté notamment une Liga et une Coupe du Roi entre 2010 et 2013, le Portugais s’apprête ainsi à retrouver la Maison Blanche.