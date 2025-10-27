France (F) : Pauline Peyraud-Magnin dénonce des menaces de mort

Après l’élimination de l’équipe de France féminine en quarts de finale de l’Euro 2025 contre l’Allemagne (1-1, 5-6 aux tirs au but), Pauline Peyraud-Magnin, gardienne des Bleues et de la Juventus, a été l’une des premières à dénoncer la vague de haine subie par les joueuses sur les réseaux sociaux. Selma Bacha, parmi les plus ciblées, avait exprimé sa colère en estimant que les Allemandes ne méritaient pas leur qualification, ce qui a alimenté les critiques en ligne.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Pauline Peyraud-Magnin est revenue sur les menaces et insultes qu’elle a reçues, y compris une «vidéo d’égorgement». Alors que la Fédération française de football (FFF) a transmis ces messages à la justice, la joueuse a dénoncé l’inaction des plateformes, en plus de pointer du doigt la pression liée aux paris sportifs. « Il faut taper un grand coup. Le racisme, ce n’est pas OK. L’homophobie, ce n’est pas OK », a-t-elle insisté, rappelant que les sportifs sont régulièrement victimes de harcèlement en ligne, y compris de «menaces de mort».