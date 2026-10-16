FIFA : Gianni Infantino présente ses excuses

Gianni Infantino tente d’apaiser les tensions au sein de la FIFA. Ce jeudi, lors d’un Conseil organisé à Zurich, le président de l’instance internationale a présenté ses excuses devant les 37 membres de son exécutif après la polémique provoquée par son projet d’ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés. Révélée début août, cette initiative, finalement abandonnée, avait suscité une vive opposition de plusieurs confédérations, notamment l’UEFA, la Concacaf et la Confédération asiatique. « Nous nous excusons pour les erreurs commises dans la conduite et la communication de ce projet », a déclaré le dirigeant italo-suisse, tout en rappelant qu’il ne s’agissait que d’une proposition destinée à augmenter les ressources redistribuées aux fédérations. Mais ce mea culpa n’a pas convaincu tout le monde. « Nous n’avons obtenu aucune réponse à nos demandes spécifiques », a regretté Debbie Hewitt, présidente de la Fédération anglaise, estimant qu’Infantino devait désormais fournir des explications précises sur ce dossier.

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Le président de la Fédération allemande, Bernd Neuendorf, s’est montré tout aussi critique. « Nous avons posé beaucoup de questions critiques, il n’y a pas eu de réponses satisfaisantes de mon point de vue », a-t-il dénoncé, affirmant que la confiance envers Infantino était rompue. Le patron de la FIFA a promis de répondre ultérieurement par écrit aux interrogations des membres du Conseil, tandis que certains dirigeants, comme le Mauritanien Ahmed Yahya, ont défendu les intentions initiales du projet. En parallèle, l’instance a adopté une augmentation de son plan de développement à 5,66 milliards d’euros sur quatre ans. Sous réserve d’une validation lors du congrès de décembre, chacune des 211 fédérations membres pourrait ainsi recevoir 25 millions de dollars. Une annonce financière majeure à quelques mois de l’élection présidentielle de mars 2027, lors de laquelle Infantino devrait briguer un nouveau mandat.