La sortie tranchante de l’avocate d’Achraf Hakimi

S’il a passé une nuit assez paisible avec la qualification du Paris Saint-Germain ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à l’AS Monaco, le latéral droit marocain Achraf Hakimi reste toujours concerné par une affaire de viol. Accusé, l’ancien de l’Inter Milan a d’ailleurs vu l’affaire faire l’objet d’un renvoi en procès ce mardi. Présente sur le plateau de BFM TV, son avocate, Me Fanny Colin, s’est exprimée sur ce dossier. Elle a notamment donné la version du joueur : «la version d’Achraf Hakimi qui est attestée par des éléments objectifs dans le dossier, c’est qu’il discutait cette femme depuis trois semaines, un mois depuis Instagram. Ils avaient décidé de se rencontrer. Achraf Hakimi, à plusieurs reprises, lui avait proposé de se voir dans un restaurant avec des amis, les siens ou les leurs, elle avait toujours refusé et elle a fini par fixer elle un rendez-vous au domicile du joueur, qui lui avait proposé de la voir à l’extérieur. Elle s’est présentée et ils ont passé une grosse heure ensemble sans tension aucune. La soirée s’est terminée, elle est partie, il l’a raccompagné à la porte, ils se sont embrassés et voilà, rien de plus, rien de moins.»

Alors que l’accusé et la plaignante vont passer devant la Cour d’Appel et éventuellement une juridiction de jugement pour éclaircir les zones d’ombre, l’avocate d’Achraf Hakimi a pointé du doigt le comportement de la plaignante dans cette affaire : «tout simplement car Achraf Hakimi n’a fait aucune obstruction à la justice. Il a demandé à être entendu, à être confronté avec cette femme. Il a donné son ADN, il a donné son téléphone. Nous considérons que la plaignante a fait obstruction à la justice. Elle a refusé tous les examens médicaux alors qu’ils étaient possibles et auraient pu conforter sa version pour peu qu’elle était vraie. Elle a refusé de donner le nom d’un témoin clé, une personne avec qui elle a dîné juste avant de se rendre au domicile d’Achraf Hakimi et juste avant d’échanger de nombreux messages projetant de dépouiller le joueur de football. Ces messages, ce n’est pas moi ou monsieur Hakimi qui les ont écrits. Ce n’est pas nous qui avons tenté de les dissimuler à l’autorité judiciaire. Elle a encore refusé de donner son téléphone portable. Je me permets d’ajuster que l’ordonnance de mise en accusation n’est pas l’intégralité du dossier. L’expert, qui a jugé que cette femme n’avait pas de tendance à l’affabulation et à la mythomanie qui sont des maladies mentales, a ajouté ensuite que cela ne permettait pas pour autant de garantir l’authenticité de ces déclarations.»