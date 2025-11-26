TFC : accusé d’un geste raciste, Dönnum sera fixé ce mercredi par la LFP

La commission de discipline de la LFP doit se prononcer ce mercredi sur le geste du Toulousain Aron Dönnum envers le Havrais Simon Ebonog, lors de Toulouse-Le Havre du 2 novembre dernier. L’international norvégien avait mimé une réaction de dégoût en se pinçant le nez après un duel, un geste perçu comme potentiellement raciste. L’arbitre Jérémy Stinat n’en avait pas fait mention dans son premier rapport, avant de finalement l’intégrer au second. Saisie par le Conseil national de l’éthique, la commission s’est emparée de cette affaire sensible, tandis que le TFC défend fermement son joueur, assurant qu’il s’agissait d’une provocation déjà utilisée dans le passé, sans aucune intention discriminatoire.

La suite après cette publicité

Dönnum, qui ne s’exprime pas en français, sera accompagné par le président du club, son avocat et un officier de liaison chargé de traduire ses propos d’après L’Équipe, tandis que la commission devra décider si le geste relève ou non d’un comportement discriminatoire. Le Havre, prudent durant l’instruction, s’est contenté d’exprimer son ressenti sans qualifier l’attitude du Toulousain, laissant la LFP trancher. En cas de caractère raciste avéré, Dönnum risquerait jusqu’à 10 matchs de suspension, contre 3 s’il s’agit d’un acte injurieux, ou de 2 s’il est simplement jugé blessant. Reste désormais à savoir si la commission de la LFP parviendra à qualifier l’intention réelle du Norvégien, un point qui s’annonce encore délicat à démontrer.