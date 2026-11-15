Succès renversant de l’Équipe de France U20 face au Danemark

Trois jours après avoir été battue par le Danemark en amical (1-0), l’Équipe de France U20 s’est imposée face à cette même sélection danoise au CNF Clairefontaine (3-2). Un succès renversant, puisque les Bleuets avaient d’abord couru après le score dans cette rencontre. Ils avaient concédé un but assez tôt de Yacobi (11e, 0-1) avant de réagir par l’intermédiaire du joueur formé à l’OL, Enzo Molebe, buteur de la tête sur un centre de Bryan Song (1-1, 54e). Khalis Merah (OL) et Idrissa Sabaly (Red Star), avaient aussi eu des occasions d’égaliser auparavant.

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En seconde période, c’est justement ce même Sabaly qui allait donner l’avantage aux Bleuets d’une sublime frappe en pleine lucarne, après un service du Lillois Soriba Diaoune (2-1, 68e). Boe permettait aux Danois de revenir (2-2, 78e), jusqu’à ce but libérateur de Bryan Song. Les joueurs de Bernard Diomède profitaient de leur supériorité numérique en fin de rencontre pour faire la décision grâce au Messin, auteur d’une frappe sèche (3-2, 86e). Il s’agit là de la première victoire de la saison pour cette génération 2007 tricolore.