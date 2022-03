Pourquoi il ne faut absolument pas rater LOSC-Chelsea

Les clubs français vont-ils disparaître de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale ? Après le choc de l'élimination du PSG, le LOSC est le dernier espoir du football hexagonal. Pour cela, il faudra créer l'exploit à domicile contre Chelsea qui ne se présente pas à Lille dans les meilleures conditions…

4 raisons de ne pas rater LOSC-Chelsea

Un dernier espoir. Oui, le football français réalisait jusqu'à ce mois de mars une excellente saison européenne, avec de nombreux représentants en Ligue des Champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. Mais son leader, le Paris Saint-Germain est tombé au front, face au Real Madrid. Et cela laisse Lille comme seul représentant français en Ligue des Champions. Evidemment, cela ne sera pas facile face au champion d'Europe en titre, Chelsea, qui s'est imposé 2-0 au match aller, sans la moindre contestation possible. Le LOSC n'avait pas été ridicule, seulement trop timoré offensivement.

A domicile, portés par leur public, les Dogues devront à tout prix emballer la rencontre pour tenter de renverser l'une des plus solides défenses d'Europe. Le tout sans Renato Sanches, homme clé du milieu lillois, sorti sur blessure face à Saint-Etienne vendredi soir. L'international portugais va manquer à ses coéquipiers, mais Lille dispose d'autres armes pour embêter Chelsea. Il faudra compter sur le réveil de certains hommes, comme Burak Yilmaz, attendu comme titulaire aux côtés de Jonathan David.

Une équipe de Chelsea préoccupée qui ne sait pas comment elle va se rendre à Lille !

Et puis mine de rien, c'est un adversaire miné par son avenir qui se présentera au stade Pierre Mauroy mercredi soir. Chelsea ne sait même pas comment il pourra se rendre de l'autre côté de la Manche, en raison d'un budget limité suite au gel des finances de son futur ex-propriétaire Roman Abramovitch ! Il sera intéressant de voir comment la bande à Thomas Tuchel va gérer un contexte de match si particulier pour les Blues.

C'est en tout cas une grande soirée de Ligue des Champions qui s'annonce pour tous les supporters du football français.