OL : l’impressionnante prise de pouvoir de Pavel Šulc

Après les adieux d’Alexandre Lacazette à l’issue de son contrat le 30 juin 2025, le numéro 10 était disponible à l’Olympique Lyonnais. Et son nouveau propriétaire a très rapidement été connu puisque c’est Pavel Sulc (25 ans) qui a hérité de ce numéro très spécial après son arrivée le 4 août dernier. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de Pavel Šulc en provenance du Viktoria Plzen. Le milieu de terrain tchèque s’est engagé avec le club pour 4 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2029, pour un montant de 7,5M€ assorti de bonus pouvant atteindre 2,5M€ et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value», pouvait-on d’ailleurs lire sur le communiqué de presse officiel des Gones.

La suite après cette publicité

On n’arrête plus Sulc

Des Gones qui doivent se dire qu’ils ont bien fait de miser sur le Tchèque, qui ne semble pas impressionné que ce soit par son transfert ou bien par le fait de porter un numéro qui était celui du Général. Véritable couteau-suisse, celui qui préfère jouer au poste de n°10 a su faire preuve de polyvalence et jouer partout où son coach avait besoin de lui. Ainsi, il a évolué aussi bien sur une aile, qu’au milieu ou en tant que faux numéro 9. Il s’est d’ailleurs installé à la pointe de l’attaque ces derniers mois, connaissant un véritable succès. Malgré l’arrivée d’Endrick, spécialiste du poste, Fonseca compte toujours sur lui. Dimanche dernier en Coupe de France à Lille, il était titulaire en pointe. De son côté, le Brésilien était sur le côté droit. Même chose dimanche soir face au Stade Brestois.

Une rencontre durant laquelle Sulc a ouvert le score d’un joli but dans un angle réduit (1-0, 41e). Il aurait pu s’offrir un doublé sur un but de filou, mais il a été refusé (60e). Quoi qu’il en soit, il en est à 12 réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Dans le détail, il a marqué 9 buts en championnat, 1 en Europa league et 2 en Coupe de France. En ce qui concerne les passes décisives, il en est à 5 toutes compétitions confondues. Bref, Sulc affiche une forme phénoménale, lui qui est d’une efficacité déconcertante. Meilleur buteur des Gones et troisième meilleur buteur du championnat derrière Mason Greenwood (OM, 12 buts) et Joaquin Panichelli (RCSA, 10 buts) et à égalité avec Esteban Lepaul (SRFC, 9 buts), il est pour le moment la bonne surprise de la saison. Mais Paulo Fonseca avoue ne pas être étonné par son joueur.

La suite après cette publicité

Le Tchèque est sur un nuage

«Non, il ne me surprend pas. Je suis habitué à voir ce genre de situation. Il a une part d’instinct, le ballon lui revient toujours dessus. Je pense que Pavel a marqué un but magnifique (…) Il fait des choses comme ça naturellement. C’est un joueur différent. Quand il prend des décisions, il est très efficace. C’est un joueur très important pour nous.» Après le match, le joueur s’est exprimé sur la chaîne du club. «J’aimerais ne jamais m’arrêter de marquer. Ce stade est très important pour moi. Être quatrième, c’est une très bonne chose. Il est important d’être en haut du classement et je pense que nous le méritons. L’équipe a réalisé un bon match dans l’ensemble.» Ensuite, il a été un peu plus bavard face à la presse en zone mixte.

«C’était une bonne soirée avant la 85e minute. On jouait vraiment bien, même à 11 contre 11. Après le carton rouge, le bloc est descendu, donc c’était dur de marquer. Mais à la fin, on a marqué deux buts et on avait le jeu sous contrôle. Le football, c’est comme ça (..) Dominik Greif a rapidement joué et Afonso Moreira m’a donné un bon ballon. Après, le gardien était sur moi et je n’arrivais pas à trouver Moreira. Donc je me suis dit : "je fais quoi maintenant ?" Alors, j’ai tiré et ça s’est passé comme ça. Je jouais en tant qu’avant-centre, donc dans des matches comme ça, je dois marquer. J’étais content d’avoir marqué deux fois. Dommage que le deuxième but ait été annulé. Évidemment, le but c’est d’aller le plus loin possible en championnat. Si on gagne chaque match, on pourrait gagner le titre. On ne joue pas sans avoir l’envie de gagner.» Enfin, il a conclu : «c’est cool de me comparer à Thomas Müller. Coco Tolisso a dit ça parce que dès que je marque, je pense directement au but d’après.» Le prochain pourrait être jeudi soir face aux Young Boys de Berne en C3.