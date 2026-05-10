LOSC : Thiago Motta est la priorité d’Olivier Létang pour l’après-Génésio

Alors que le LOSC joue une partie de son avenir européen ce dimanche soir sur la pelouse de Monaco, Bruno Génésio reste au centre des interrogations. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur nordiste a affiché sa volonté de terminer fort cette saison, tout en laissant planer le doute autour de son futur. En fin de contrat au mois de juin, le technicien de 59 ans a reconnu que les discussions n’avaient toujours pas avancé avec sa direction malgré une saison globalement réussie et une course à la Ligue des champions encore totalement ouverte.

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Le flou demeure donc autour de l’avenir de l’ancien coach de l’OL. Génésio a également confirmé l’existence de sollicitations extérieures, sans toutefois vouloir se disperser avant la fin de l’exercice. Une situation qui pousse forcément les dirigeants lillois à anticiper la suite. À deux journées de la fin, le LOSC peut encore décrocher une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, mais l’incertitude autour du banc nordiste commence déjà à alimenter les spéculations en coulisses.

Motta en tête de liste

Selon nos informations, Olivier Létang travaille déjà activement sur plusieurs profils en vue de l’après-Génésio. Le président lillois privilégie la piste d’un entraîneur étranger et Thiago Motta apparaît aujourd’hui comme sa priorité absolue. Stéphane Dumont figure également sur la short-list du LOSC, mais le profil de l’ancien entraîneur de Bologne séduit particulièrement en interne. Létang garde d’ailleurs un excellent souvenir de Motta depuis leur passage commun au PSG, où les deux hommes avaient noué une relation appréciée des deux côtés. Pour rappel, l’ancien milieu parisien dispose d’un staff très français avec ses fidèles assistants Alexandre Hugeux, Simon Colinet et Alfred Dossou-Yovo. Libre depuis son départ de la Juventus en mars dernier, Thiago Motta reste attentif aux différentes opportunités européennes.

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Ces derniers mois, plusieurs clubs se sont renseignés sur sa situation, notamment l’Ajax Amsterdam, Wolverhampton, la Fiorentina mais surtout l’Atalanta, qui restait une destination très appréciée par le technicien italo-brésilien, comme nous vous le révélions en novembre après l’éviction d’Ivan Juric. Malgré plusieurs approches concrètes, aucune discussion n’avait réellement avancé jusqu’au bout, Motta privilégiant un projet européen ambitieux et un environnement capable de correspondre à ses exigences de jeu. La Ligue 1 fait partie des options envisagées par son entourage en cas d’opportunité attractive. Et du côté du LOSC, son profil coche de nombreuses cases aux yeux d’Olivier Létang et des dirigeants nordistes grâce à son identité de jeu moderne, son expérience du très haut niveau et sa capacité à développer de jeunes talents. Reste désormais à savoir si Lille passera concrètement à l’action dans les prochaines semaines.