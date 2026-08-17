Le RC Lens a bluffé tout le monde, l’arrivée de Rodri au Barça enflamme l’Espagne

Le RC Lens frappe (déjà) très fort !

Le RC Lens a créé la surprise hier soir lors du Trophée des Champions. «Lens bat le PSG 1-0 et s’offre le Trophée des Champions» placarde notamment La Voix du Nord. Les Sang et Or commencent la saison comme ils l’avaient terminé, c’est-à-dire par un trophée, et cette fois face au quadruple tenant du titre le Paris Saint-Germain. Une belle manière de lancer la saison. «La joie du nord» poursuit le quotidien dans ses pages intérieures après ce succès de prestige. Au terme d’un premier acte équilibré, ce sont les coéquipiers du néo-capitaine et buteur lensois du soir, Florian Thauvin, qui ont su trouver la faille en premier. Avant de résister. Réduits à 10 après une intervention appuyée du jeune Kylian Antonio sur Maghnes Akliouche avant la pause, les hommes de Dino Toppmöler ont bluffé tout le monde en parvenant à résister aux assauts des Parisiens malgré l’infériorité numérique.

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Rodri au Barça, c’est fait !

Cette fois-ci, le Barça semble tenir le bon bout pour Rodri. Un accord total a été trouvé entre les Catalans et Manchester City pour le transfert de l’Espagnol contre 65 millions d’euros et quelques bonus comme l’indique Sport. Même son de cloche pour Mundo Deportivo qui s’exclame «Rodri oui, Cancelo aussi». C’est l’un des tubes de l’été en Espagne et il est sur le point de se concrétiser. Le champion du monde va officiellement devenir un culé dans les prochaines heures. Un contrat de quatre ans l’attend en Catalogne où il retrouvera notamment 7 autres néo-champions du monde. Une arrivée qui ravit la presse catalane, à l’image de Sport qui décrit le milieu de 30 ans comme le leader idéal pour le projet d’Hansi Flick, qui avait réclamé ce genre de profil il y a plusieurs semaines. Pour le média, le départ de Lewandowski et Ronald Araujo ont rendu encore plus important la signature d’un joueur d’expérience pour guider la jeunesse catalane. C’est désormais chose quasi bouclée alors que l’Espagnol est attendu à Barcelone ce lundi aux alentours de 19 heures selon plusieurs sources espagnoles après avoir passé sa visite médicale avec succès à Manchester.

Le Bayern Munich rêve d’Erling Haaland

En Allemagne, le Bayern Munich travaille déjà sur l’après Harry Kane. Et selon Bild, les Bavarois rêveraient d’Erling Haaland dans 2 ou 3 ans. Une opération très difficile financièrement pour le moment, mais que la nouvelle puissance économique du club pourrait rendre envisageable à terme. Une perspective encore très lointaine et hypothétique, mais que les nouvelles capacités financières du Bayern permettent désormais d’envisager.