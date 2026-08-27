Trois offres sur la table, David Beckham cité, Kita prêt à partir : le dossier de la vente du FC Nantes est relancé !

Le dossier de la vente du FC Nantes revient chaque année, mais, pour le moment, Waldemar Kita a toujours refusé de céder les Canaris. Cette année sera-t-elle la bonne ? Sur les bords de l’Erdre, beaucoup d’amoureux du FCN aimeraient voir l’homme d’affaires franco-polonais plier bagage. La famille Kita est plus que détestée en Loire-Atlantique et la chute libre des Jaune et Vert sur le plan sportif ne fait qu’empirer les choses.

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Relégué en Ligue 2 à l’issue du dernier exercice, Nantes a très mal démarré sa saison à l’étage inférieur avec trois défaites en autant de rencontres (0-1 contre le Red Star, 1-2 contre Laval et 2-5 face à Rodez). Dernier du classement, le FCN est plus que jamais plongé dans une crise profonde. Une situation compliquée qui a été fatale à Michel Der Zakarian, viré quelques semaines seulement après son retour à la Beaujoire et remplacé par Grégory Poirier.

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Une offre de 100 M€ est tombée

L’ancien coach du Red Star saura-t-il redresser la barre et éviter un nouveau drame sportif ? Les prochaines semaines ne le diront. En attendant, Ouest France a publié une information qui ne manquera pas de faire réagir dans la cité des ducs. Waldemar Kita est enfin ouvert à la vente du FC Nantes, 19 ans après l’avoir racheté. Comme toujours, il est impossible d’être affirmatif à 100% concernant « Waldy », mais OF ajoute que le patron du FCN a reçu trois offres sur la table.

La première serait de 100 M€. Un montant supérieur aux 80 M€ qu’aurait refusé Kita l’an dernier. Les deux autres propositions proviennent de fonds de pension d’origine britannique. «L’une repose sur le trading, l’autre s’appuyant sur un volet formation et impliquant des personnalités nantaises connues, à commencer par l’ancien avant-centre des Canaris, Nicolas Ouédec», explique OF. Enfin, le quotidien conclut en ajoutant que le nom de David Beckham est souvent revenu, sans que l’on puisse assurer qu’il soit lié à ces propositions. Affaire à suivre…