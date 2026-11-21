Suite à la victoire du Real Madrid en Liga contre le Celta de Vigo (2-1), José Mourinho a mis fin au suspense concernant la titularisation de Vinicius pour le prochain rendez-vous européen des Merengues, face au PSV. Après avoir débuté sur le banc face au Celta Vigo, l’ailier brésilien retrouvera bien sa place dans le onze madrilène ce mardi en Ligue des Champions. « Je vais être un vilain garçon et mettre fin à cette histoire tout de suite. Vinicius sera titulaire ce mardi », a annoncé le technicien portugais.

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L’international brésilien avait retrouvé les terrains face au Celta après avoir purgé ses quatre matches de suspension. Son entrée en jeu a notamment participé au succès arraché par les Merengues dans les dernières minutes après une belle trêve avec le Brésil. Mourinho a déjà tranché pour la prochaine échéance européenne, avec Vinicius attendu d’entrée pour tenter de guider le Real Madrid vers une nouvelle victoire.