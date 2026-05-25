Les secrets du PSG avant la finale, l’AC Milan est humilié par la presse italienne

Le PSG peaufine sa préparation

J-5 avant que Paris affronte Arsenal à Budapest, l’enjeu est très simple, glaner une deuxième coupe aux grandes oreilles de suite. Et si le PSG fait office de favori, il devient également un habitué puisque Paris va disputer sa troisième finale de Ligue des Champions en 6 ans. Et pour préparer cette échéance, Luis Enrique et son staff ont décidé de miser sur ce qui avait fonctionné à merveille l’an dernier. Le staff évite de surcharger les joueurs avec trop d’informations tactiques ou émotionnelles, les joueurs sont autorisés à voir leurs proches, les familles sont présentes, ce qui permet d’avoir des moments plus légers pour casser la tension d’un rendez-vous aussi important. Hors de question pour Luis Enrique de chambouler le quotidien des Parisiens, il s’agit simplement de poursuivre une préparation classique, afin de retirer le stress, mais tout en créant une énergie positive pour que tout le monde marche dans le même sens.

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L’AC Milan se fait cartonner après son choke

L’AC Milan pensait qu’il était quasiment impossible de ne pas se qualifier en Ligue des Champions il y a encore quelques semaines, mais les Rossoneri se sont complètement écroulés, la preuve avec cette défaite à domicile hier soir contre Cagliari. Un revers qui fait tache puisque Milan perd sa place qualificative pour la Ligue des Champions. “Une gifle, une honte, un effondrement. On ne peut pas parler de folie. Milan est sorti de la Ligue des Champions non pas à cause d’un mauvais destin, mais de manière méritée. Hier, le destin s’est brisé de façon amère dans les regards vides et désabusés des supporters rossoneri.”, écrit La Gazzetta dello Sport ce lundi. Avec une seule victoire sur les 5 derniers matches, le Milan s’est écroulé et jouera donc la Ligue Europa la saison prochaine.

Exploit retentissant au Portugal !

Le football nous a réservé un exploit de taille hier soir. Le Sporting CP s’est incliné 2-1 en finale de Coupe aux prolongations contre le club de Torreense, pensionnaire de deuxième division. Cette victoire est historique puisque Torreense gagne son premier titre, 70 ans après avoir échoué contre Porto en finale. Et cerise sur le gâteau, le petit club de l’ouest du Portugal peut encore monter en première division en cas de succès dans le barrage contre Casa Pia. Si jamais Torreense ne monte pas, alors il jouera la Ligue Europa tout en étant en deuxième division portugaise. Un scénario dingue qui ne fait pas les affaires de Benfica et de Braga qui vont donc devoir passer par les barrages alors qu’ils pensaient être directement qualifiés pour la compétition européenne.