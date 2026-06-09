L’international burkinabé Ben Aziz Zagré est mort du cancer du genou

C’est une triste nouvelle qui nous vient du Burkina Faso. Défenseur central de 27 ans, Ben Aziz Zagré vient de décéder suite à un cancer du genou. International suite à une cap en 2016 contre l’Égypte alors qu’il avait 17 ans, il avait subi une opération à la jambe en avril 2026, mais cela n’a pas suffi.

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Det er med stor sorg, at vi er blevet gjort bekendt med, at vores tidligere forsvarsspiller Ben Aziz Zagre i en alder af blot 27 år ikke er iblandt os længere.



Ben kom til EfB i 2018, hvor han nåede at spille fem førsteholdskampe.



Æret være Ben Aziz Zagre's minde. pic.twitter.com/06zrt6p4PS — Esbjerg fB (@EsbjergfB) June 9, 2026

Passé par le Danemark, le Portugal, le Kazakhstan et la Russie, il évoluait jusqu’en juillet 2025 avec le club de D2 russe du Shinnik Yaroslav. Mettant ensuite sa carrière en pointillé suite à sa maladie, il s’est éteint à seulement 27 ans.