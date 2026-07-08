L’OL ne comprend pas le refus de la LFP de reporter le match contre Toulouse

L’OL a tenté, et l’OL retentera. C’était le ton des propos tenus par le Directeur Général lyonnais, Michael Gerlinger, interrogé ce mercredi en conférence de presse sur le refus de la Ligue de reporter le match des Lyonnais face à Toulouse lors de la première journée de Ligue 1. Pour rappel, le club rhodanien avait demandé de décaler cette rencontre qui se jouera le 22 août - donc entre les deux potentiels matchs de barrage de Ligue des Champions de l’OL - afin de préparer au mieux sa compétition européenne.

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«On était surpris (du refus), a avoué Michael Gerlinger. Je sais qu’il faut toujours équilibrer les intérêts : l’intérêt de soutenir les clubs qui jouent l’Europe, et l’intérêt commercial. L’intérêt commercial pour la première journée de Ligue 1, c’est compliqué pour la Ligue… Est-ce que c’est la bonne décision ? Je ne pense qu’un match comme Toulouse - Lyon soit un match qui te fasse perdre beaucoup d’abonnés si tu le décales. Ils ont pris la décision comme ça, c’est ainsi. Nous, on doit tout faire pour défendre notre compétition, notre club. On a essayé, la prochaine fois, on essaiera encore.»