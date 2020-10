Presnel Kimpembe évoque la saison particulière du PSG

Hier, Kylian Mbappé a donné une interview au site officiel du Paris Saint-Germain. L'attaquant tricolore a notamment confié : « c'est une année particulière à laquelle il faut s'adapter. Mais mentalement, c’est difficile de se remettre. Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n'est pas une nouvelle saison. C’est comme si c'était la continuité de la dernière saison. Pour moi, on est au 60ème match de la saison, et pas au 9e match de la nouvelle saison. Pour moi, une nouvelle saison, c'est quand tu as une coupure pendant laquelle tu as eu le temps de recharger les batteries. Là, on est juste dans les prolongations, c’est un marathon qui continue, donc ce n'est pas évident. »

En conférence de presse ce mardi avant le match face à Istanbul BB en Champions League, son coéquipier Presnel Kimpembe a avoué être d'accord avec KM7 au sujet de l'enchaînement des matches lors de cette année particulière. «Une explication (à la forme du PSG), je ne sais pas. Mais oui, effectivement, ça a été dur pour nous tous. On a repris l'entraînement le 22 juin après une période de confinement. Ce n'est facile pour personne. Le championnat a été arrêté, on a est resté trois ou quatre mois à la maison. Donc ça a été dur de revenir. On est allé en finale de la Ligue des Champions puis on a enchaîné avec la sélection et la Ligue 1. On est tous contents de reprendre notre métier qui est le foot et de profiter au maximum».