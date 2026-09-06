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João Félix lâche une phrase rageuse sur la Saudi Pro League

Par Allan Brevi
1 min.
João Félix @Maxppp
Ittihad 2-1 Nassr

Al Nassr a vécu une soirée particulièrement frustrante en s’inclinant face à Al Ittihad (2-1), concédant ainsi sa première défaite de la saison. Titulaire aux côtés de Cristiano Ronaldo et présent durant toute la rencontre, João Félix a visiblement très mal vécu le scénario du match. Très remonté au coup de sifflet final, l’international portugais a traversé rapidement la zone mixte sans accepter de répondre aux journalistes, avant de lâcher une phrase particulièrement lourde de sens : « je ne vous parlerai pas, car si je le fais, je dévoilerai les agissements de cette ligue. »

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Une sortie qui laisse clairement entendre que le Portugais reprochait certains événements survenus durant la rencontre ou plus largement le fonctionnement de la compétition saoudienne. Comme le rapporte AS, João Félix a préféré ne pas s’exprimer davantage pour éviter d’aller plus loin, alors que ce revers permet à Al Hilal de reprendre l’avantage. Cette réaction intervient également dans un contexte déjà tendu entre Al Nassr, la ligue et le PIF, avec plusieurs précédents ayant alimenté les critiques autour de la gestion du championnat. Une frustration que le joueur n’a donc même pas tenté de masquer après cette défaite.

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