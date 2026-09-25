La FFF annonce le forfait de Kylian Mbappé pour le reste du rassemblement
Kylian Mbappé n’ira pas plus loin pour ce premier rassemblement de l’ère Zinédine Zidane. Le capitaine des Bleus s’est blessé au genou sur son but victorieux face à la Turquie ce vendredi soir (0-1). Le sélectionneur tricolore avait confirmé les nouvelles peu rassurantes sur l’état de son joueur après le match sur TF1, annonçant même son forfait pour les trois derniers matchs de cette trêve. La FFF l’a officialisé juste derrière.
Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement.— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2026
Bon rétablissement Kylian 💙 pic.twitter.com/S3YV9oscSO
«Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement. Bon rétablissement Kylian». Mbappé manquera donc les deux rencontres face à la Belgique, et celle face à l’Italie. Si l’on suit la logique de Zidane, Ousmane Dembélé, premier vice-capitaine des Bleus, devrait porter le brassard face à la Belgique lundi.
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