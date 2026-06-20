CdM 2026, Espagne : Lamine Yamal de retour dans le onze face à l’Arabie saoudite ?

Toute l’Espagne a les yeux rivés sur Lamine Yamal durant la Coupe du Monde 2026 qui se joue sur le continent américain. Après le match de nul de la Roja contre le Cap-Vert (0-0), les coéquipiers du Catalan défieront l’Arabie saoudite (dimanche à 18h00). Un match important à Atlanta puisque la sélection semble avoir de l’ambition durant la compétition internationale. Seulement voilà, la présence de la star du FC Barcelone reste incertaine…

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Une place de titulaire n’est pas encore assurée face aux Saoudiens, même s’il s’est entraîné normalement avant le duel. Avec du rythme et de bonnes sensations au camp d’entraînement espagnol, le jeune attaquant espère retrouver sa place dans le onze, mais le staff n’a pas encore pris sa décision finale. Pour rappel, Luis de la Fuente avait été clair à son sujet. « Lamine (Yamal) n’est pas prêt à jouer pour tout un match, mais il est disponible pour aller sur le terrain. Son temps de jeu optimal est d’environ une heure, mais ça pourrait être 60 ou 53 ».