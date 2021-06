Macron devient le nouvel équipementier de Cadix

Équipé par adidas depuis le début de la saison 2016-2017, le club andalou de Cadix a décidé de tourner la page et de collaborer avec la marque italienne Macron pour les 6 prochaines saisons. Dans le communiqué de presse du club, on apprend notamment que les nouveaux maillots mettront en avant le style, le design, la qualité et l’attention de la marque Macron à travers des graphismes exclusifs et personnalisés qui seront utilisés pour mettre en valeur l’histoire et la tradition du club fondé en 1910.

La suite après cette publicité

« Partager l’histoire et les symboles d’une équipe avec plus de 100 ans d’histoire est une grande source de motivation pour produire une collection qui rende justice à l’identité du club et ses nombreux supporters. Le logo Hero de Macron est le symbole parfait pour ceux qui concourent sur le terrain et pour ceux qui encouragent leurs héros depuis les gradins », a déclaré le directeur général de Macron Gianluca Pavanello.

Ce nouveau partenariat annonce également la sortie de nouveaux maillots dans les prochaines semaines. Ce sera notamment l'occasion de voir comment la marque italienne procède pour raconter l'histoire de Cadix.