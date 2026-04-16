Bayern Munich : Josip Stanisic clashe Antonio Rüdiger

La victoire du Bayern Munich face au Real Madrid en quart de finale retour de Ligue des Champions (4-3) laissera un goût amer aux Madrilènes. Mais pas seulement pour eux en fin de compte. Josip Stanisic, le défenseur croate du Bayern Munich, reste également embêté par un fait de jeu. En effet, le latéral a dénoncé le comportement d’Antonio Rüdiger après un coup jugé violent et une insulte proférée alors qu’il était au sol. Peu avant la mi-temps, alors que le score était de 2-2, Stanisic éliminait Rüdiger et transmettait le ballon à un de ses coéquipiers. Le défenseur allemand du Real Madrid le percutait violemment, sans retenue.

La suite après cette publicité

En zone mixte après le match, Stanisic n’a pas caché sa colère sur cette action litigieuse. « Il m’a vu arriver et m’a chargé intentionnellement. Ce qu’il s’est passé quand j’étais à terre est inacceptable. Il m’a dit un mot, deux fois. Je ne veux pas créer de problème, mais peut-être que si vous lui demandez, ce sera assez un homme pour admettre ce qu’il a dit ». Puis, le Croate a insisté sur le fait qu’il ne cherchait pas la polémique. « Je ne le prends pas personnellement. Ça arrive dans le feu de l’action. Mais je ne pense pas que ce soit acceptable ». Les messages sont clairs de la part du demi-finaliste.