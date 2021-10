Ligue 2 : Toulouse revient de loin contre le Paris FC

Il y a des matchs nuls qui ont une saveur de victoire. C'est un peu ce que doit ressentir le TFC ce samedi après avoir arraché le nul 2-2 sur la pelouse du Paris FC dans le cadre de la 13e journée de Ligue 2. Et pour cause, le leader du championnat était mené d'un break à la pause après des buts parisiens signés Guilavogui (35e) et Caddy sur penalty (45e+1).

Les Toulousains ont réussi à élever leur niveau de jeu en seconde période pour d'abord réduire l'écart grâce à Diakité (52e), avant d'égaliser en fin de rencontre avec le 8e but de la saison de Rhys Healey (85e). L'opération comptable n'est en revanche par très bonne pour les Violets qui n'ont que deux points d'avance sur Sochaux. Le PFC est lui 8e de Ligue 2 après ce troisième match de suite sans victoire.

