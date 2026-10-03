Italie : Gianluigi Donnarumma a écœuré les Bleus !

Une nouvelle prestation XXL. Vendredi soir, au stade de France, Gianluigi Donnarumma a, en effet, été le grand artisan du match nul obtenu par l’Italie face à la France (1-1). Face à des Bleus entreprenants, le capitaine de la Squadra Azzurra a multiplié les interventions de grande classe, avec sept arrêts au total, dont plusieurs décisifs après la pause. Longtemps, le portier italien a maintenu son équipe à flot. Malgré une domination globale des troupes de Zinedine Zidane, les attaquants tricolores se sont heurtés à un Donnarumma particulièrement inspiré, à l’image de Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise.

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Même s’il n’a rien pu faire sur le coup franc splendide d’Olise, l’ancien gardien du PSG a encore brillé. «Tous les arrêts sont difficiles, mais pour moi, le plus dur, c’était sur la frappe de Rabiot. Je suis surtout content d’avoir pu aider mon équipe, on a fait un grand match dans une belle ambiance», jugeait-il en revoyant les images de sa démonstration. Cette performance de choix vient ainsi confirmer l’excellent rassemblement du gardien italien de 27 ans.

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Donnarumma en état de grâce !

Déjà très présent dans le groupe en tant que capitaine, Donnarumma continue, dans le même temps, d’assumer pleinement son rôle de leader et semble avoir retrouvé toute son influence dans les buts de la Nazionale. La Fédération italienne rappelait d’ailleurs récemment son importance au sein d’un groupe en reconstruction, où il fait figure de cadre malgré son âge encore relativement jeune. De retour au Stade de France, où il a longtemps évolué avec le PSG, Donnarumma, salué par la presse transalpine ce samedi, a finalement livré une prestation de grande classe, rappelant à tous qu’il fait actuellement partie des meilleurs joueurs à son poste.

Crédité d’un 8 par notre rédaction et logiquement élu homme du match, le dernier rempart de Manchester City a également été couvert d’éloges chez nos confrères de L’Equipe. «L’Italie a fait un grand match, Gigio a fait un match encore plus grand, et les supporters du PSG présents au Stade de France ont pu constater qu’il n’avait rien perdu depuis son départ du club, à l’été 2025. Eux, en revanche, se sont peut-être dit qu’ils avaient perdu quelque chose», notait ainsi le quotidien. Prochaine occasion de briller ? Lundi, du côté de Bologne, où les Italiens accueilleront la Turquie au Renato Dall’Ara.