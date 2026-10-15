Équipe de France, AS Roma : inquiétude pour Manu Koné

Pour Manu Koné, le choc d’hier soir entre l’AS Roma et le Real Madrid (3-4) était une vitrine parfaite pour briller sous les projecteurs du monde entier. L’international tricolore a finalement quitté ses partenaires en larmes dès la 17e minute, après avoir ressenti une douleur à la cuisse, et son équipe s’est écroulée dans les derniers instants du match. Selon la presse italienne, le joueur formé à Toulouse pourrait être absent pendant de longues semaines, une bien mauvaise nouvelle pour son club, mais aussi pour Zinédine Zidane.

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La Gazzetta dello Sport évoque en effet un possible retour après la trêve de novembre, ce qui obligerait le sélectionneur tricolore à revoir ses plans au milieu de terrain (il devrait en revanche pouvoir compter sur le retour d’Aurélien Tchouameni). Manu Koné souffrirait possiblement d’une élongation à la cuisse, blessure qui peut parfois entraîner de longues absences.