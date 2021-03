Serie A : l'Inter Milan assure contre le Torino, Parme domine l'AS Roma

Leader de Serie A, l'Inter Milan pouvait compter provisoirement neuf points d'avance sur l'AC Milan. Mais pour cela, il fallait gagner contre le Torino le premier relégable. Dominateurs, mais incapable de trouver la faille dans le jeu, les joueurs d'Antonio Conte ne trouvaient pas la solution contre les Granata. Après une première période nulle et vierge, l'Inter Milan a finalement obtenu un penalty transformé par Romelu Lukaku (61e). Mais le Torino ne sombrait pas et parvenait même à égaliser grâce à Antonio Sanabria (70e). L'Inter Milan semblait sur le point de concéder un match nul mais Lautaro Martinez a redonné l'avantage aux siens (85e). Une victoire 2-1 qui permet à l'Inter Milan de conforter sa première place. L'AC Milan se retrouve à neuf points tandis que la Juventus et l'Atalanta sont provisoirement à treize points.

Opposé à Parme qui occupait le 19e rang, l'AS Roma pouvait revenir sur le podium à la faveur d'une victoire. Pour se faire, les Romains tentaient de se montrer actifs, mais c'est bien Parme grâce à sa connexion roumaine qui ouvrait le score. Dennis Man transmettait à Valentin Mihaila qui ouvrait le score (9e). Tenant un bon résultat, Parme doublait même la mise sur un but de l'ancien Stéphanois Hernani (54e). Une victoire 2-0 qui permet à Parme de se relancer dans la course au maintien. Cagliari le premier non relégable n'est qu'à trois points désormais. Mauvaise affaire en revanche pour l'AS Roma qui lâche du lest.

Le classement de la Serie A