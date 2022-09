Celtic Glasgow-Real Madrid : les compositions officielles

Le champion remet son titre en jeu. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Celtic Glasgow ce mardi, pour le compte de la première journée des phases de poules de la Ligue des Champions (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h). Deux équipes en grande forme dans ce début de saison, les Merengue sont invaincus en Liga et restent sur quatre victoires en quatre matchs. Même chose pour le Celtic, qui a écrasé les Rangers dans le Old Firm samedi dernier (4-0).

Carlo Ancelotti a décidé de faire confiance quasiment au même onze qui s'est imposé face au Betis Séville le week-end dernier. Militao et Alaba forment la charnière centrale, accompagnés de Mendy et Carvajal dans les couloirs. Tchouameni, Modric et Kroos sont dans l'entrejeu, derrière Benzema à la pointe de l'attaque. Vinicius Jr est dans le couloir gauche, tandis que Valverde est préféré à Rodrygo sur la droite.

Les compositions officielles

Celtic Glasgow : Hart - Juranovic, Jenz, Carter-Vickers, Taylor - McGregor, O'Riley, Hatate - Jota, Abada, Giakoumakis

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Tchouameni, Modric, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius Jr

