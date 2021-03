LdC : Porto-Chelsea délocalisé en Espagne

Face à la pandémie de Covid-19 qui touche la planète depuis plus d'un an, l'UEFA doit s'adapter aux normes sanitaires. Certaines affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont été délocalisées à Budapest et à Bucarest. Cette fois, c'est le quart de finale entre le FC Porto et Chelsea qui vient d'être délocalisé.

Ainsi, le match aller et le match retour se dérouleront en Espagne à Séville le 7 avril et le 13 avril prochain. Une double confrontation sur terrain neutre qui permettra à l'une des deux équipes de rallier le dernier carré de la compétition. Enfin, le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions féminine entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain qui était prévu le 31 mars a été reporté.

