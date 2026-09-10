L’ancien Marseillais Mauricio Isla prend sa retraite

L’un des grands noms du football chilien raccroche les crampons. À 38 ans, Mauricio Isla a annoncé sa retraite du football professionnel dans un long message publié sur Instagram. Ancien joueur de l’OM, où il avait évolué durant une saison, en 2015-2016, le polyvalent latéral droit aura connu une carrière particulièrement riche. Passé notamment par l’Udinese, la Juventus, QPR, Cagliari, Fenerbahçe ou encore Flamengo, Isla restera surtout comme l’un des membres majeurs de la génération dorée du Chili. Avec 144 sélections, il a participé à six Copa América, deux Coupes du monde et une Coupe des Confédérations, remportant surtout deux Copa América avec la Roja.

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« Je sais qu’écrire cela n’est pas facile. Beaucoup de souvenirs me reviennent à l’esprit, depuis ce petit garçon qui devait monter dans un bus et voyager pour essayer de réaliser son rêve de devenir footballeur », a-t-il notamment confié. « Le 7 septembre 2007, à 19 ans, Bielsa m’a donné la confiance nécessaire pour faire mes débuts avec le Chili. C’est ainsi qu’a commencé une merveilleuse histoire : 144 matches avec la Roja, six Copa América, deux Coupes du monde, une Coupe des Confédérations et deux titres continentaux. » Avant de conclure avec émotion : « Un 7 septembre, cette œuvre a commencé et aujourd’hui, également un jour 7, j’annonce qu’elle est arrivée à son terme. Par respect et amour pour ma famille, je vous annonce ma retraite du football professionnel. J’espère que vous vous souviendrez de moi comme de ce garçon qui a osé rêver et qui a pu devenir footballeur professionnel. »