Liga : Séville bat la Real Sociedad avec un triplé d'En-Nesyri

On avait une sacrée affiche ce samedi après-midi, puisque Séville accueillait la Real Sociedad. Un choc entre deux équipes qui vont tenter de décrocher une place en Ligue des Champions en fin de saison. Et on a plutôt été gâté cet après-midi, puisque ce choc sur la pelouse du Sanchez Pizjuan a été riche en spectacle. Menée par un excellent duo Ocampos - En-Nesyri, l'équipe locale l'a emporté sur le score de 3-2.

La suite après cette publicité

Très vite, ça partait dans tous les sens. Dès la quatrième minute, Youssef En-Nesyri mettait les Andalous devant. Mais une minute plus tard à peine, Diego Carlos, contre son camp, remettait les deux équipes à égalité (1-1, 5e). Pas de quoi abattre l'international marocain, qui frappait à nouveau à la septième minute seulement. Et juste avant le quart d'heure de jeu, Isak signait le 2-2 (14e). Au retour des vestiaires, En-Nesyri s'offrait le triplé après un bon service d'Ocampos (3-2, 46e). Il y a ensuite eu des occasions des deux côtés, mais le score n'a plus bougé. La Real Sociedad reste cinquième, alors que Séville est toujours sixième mais à égalité de points avec son rival du jour. Le tout, avec trois matchs de moins !

Retrouvez le classement de la Liga ici.