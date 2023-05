L’agent de Julian Nagelsmann flingue Chelsea

La suite après cette publicité

Démis de ses fonctions par le Bayern Munich en mars dernier, Julian Nagelsmann avait dans la foulée vu son nom être lié à Chelsea, puis Tottenham. Si une prise de fonction chez les Blues semble désormais être une histoire lointaine - Mauricio Pochettino devrait être officialisé à l’issue de la saison - l’agent de l’Allemand maintient l’idée qu’il ne fallait pas rallier le désordre de Chelsea.

«Je peux confirmer que Chelsea a été rapide pour nous appeler (dans la foulée du limogeage de Nagelsmann au Bayern Munich). Il y a eu quelques conversations téléphoniques, a indiqué Volker Struth dans le podcast Bild Phrasenmaher. C’était la bonne décision (de Nagelsmann) de ne pas y aller. C’est un club en eaux troubles en ce moment. Et leur politique de transfert, dépensant quelques centaines de millions d’euros, a suscité des attentes qu’il faut satisfaire. Il y avait aussi d’autres problèmes. Il était leur choix numéro un. Je crois que cela serait arrivé s’il l’avait voulu.» En attendant, Julian Nagelsmann reste toujours dans l’attente de retrouver un poste. Un temps cité pour reprendre les commandes de Tottenham, l’Allemand n’est finalement plus dans la course comme l’a indiqué The Athletic la semaine dernière.

À lire

Chelsea : Todd Boelhy veut sacrifier deux joueurs