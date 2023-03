Everton risque très gros en Premier League

Everton est dans la tourmente et risque très gros. Comme l’explique The Telegraph, le club de la Mersey est accusé d’avoir enfreint les règles du fair-play financier de la Premier League, après avoir enregistré une perte de 371,8 M£ (soit environ 422 M€) sur trois ans, de 2018/2019 à 2021/2022. Voilà les Toffees sous la menace d’une lourde amende, d’un retrait de points en championnat ou encore d’un encadrement des dépenses. Car selon le règlement financier de la Premier League, les clubs ne sont pas autorisés à perdre plus de 105 M£ (119 M€) sur une période de trois ans. Une commission indépendante a été chargée d’étudier cette affaire qui commence à faire grand bruit en Angleterre, mais il est peu probable qu’une décision soit prise d’ici la fin de la saison. Depuis la prise de contrôle de Farhad Moshiri, il y a 7 ans, Everton a dépensé plus de 795 M€ pour recruter 50 joueurs.

L’autre club de Liverpool, actuel 15e de Premier League avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge, se trouve dans une situation sportive compliquée en championnat. Everton, par le biais d’un communiqué, s’est dit « déçu d’apprendre la décision de la Premier League de renvoyer une allégation de violation des réglementations sur les bénéfices et la durabilité à une commission indépendante pour examen. Le Club conteste fermement l’allégation de non-conformité et, avec son équipe d’experts indépendants, est entièrement convaincu qu’il reste conforme à toutes les règles et réglementations financières. Everton est prêt à défendre vigoureusement sa position auprès de la commission. Le Club a, pendant plusieurs années, fourni des informations à la Premier League de manière ouverte et transparente et a consciemment choisi d’agir avec la plus grande bonne foi à tout moment. Le Club ne fera aucun autre commentaire pour le moment. »

