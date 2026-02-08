Nantes est au bord du précipice

Maintenu de justesse lors des trois dernières saisons (13e, 14e, 16e), le FC Nantes est resté fidèle à la tradition locale. Cette année encore, les supporters des Canaris sont partis pour revivre une fin de saison chargée en turbulences. On a un temps imaginé que le succès au Vélodrome marquerait un acte fondateur (2-0, à 10 contre 11, le 4 janvier), mais la réalité a vite repris le dessus malgré les arrivées de Cabella et consorts.

Nantes a enchaîné quatre revers de suite face au Paris FC (1-2), un candidat direct pour le maintien, Nice (1-4), un autre concerné qui lutte pour sa survie, Lorient (2-1), et enfin l’OL (0-1), réduit à 10 à l’heure de jeu après l’expulsion d’Endrick. L’urgence est absolue pour le FCN, actuel barragiste mais pas à l’abri de passer 17e en cas de bon résultat d’Auxerre face au Paris FC cet après-midi (17h15).

4e pire équipe de L1 en 2026 derrière Lille, Auxerre et Metz

Les plus indulgents retiendront une défaite face à l’OL plus encourageante que les précédentes. Mais à ce stade de la saison, le résultat rend délicat tout optimisme fondé sur de timides promesses. Nantes se retrouve aujourd’hui largué à 6 points du premier non relégable, Le Havre, et ce chiffre pourrait encore gonfler au préjudice du FCN, 4e pire équipe de L1 en 2026, en termes de points pris (3 sur 15).

«On touche trois fois les poteaux. Le but de Lyon, c’est exactement la même situation, une frappe déviée sauf qu’elle va dans le but et pas nous, déplorait Ahmed Kantari hier soir. Je ne dirais pas qu’il y a de la maladresse, mais un manque de réussite. Quand ces poteaux-là seront rentrants, ça changera la physionomie du match. Quand on est dans notre situation au classement, on a souvent les vents contraires. Il faut proposer encore plus.» Des réponses concrètes sont attendues face à Monaco.